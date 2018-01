Romário treina pela manhã e vai jogar Romário surpreendeu a comissão técnica, nesta terça-feira, em São Januário. Ele acordou cedo e treinou pela manhã, algo raro nesta temporada. Fez trabalho leve. À tarde, foi poupado, mas está confirmado para reforçar o Vasco na partida contra a Ponte Preta, quinta-feira, no Rio. Os médicos do Vasco disseram que a presença de Romário no treino pela manhã foi uma surpresa, porque o craque tem problemas de sono. Dorme sempre tarde e, por isso, não consegue acordar cedo. Ele também está proibido de fazer esforço semelhante ao do jogo-treino contra o Macaé, realizado na quinta-feira. Na oportunidade, contrariando ordem da comissão técnica, atuou os 110 minutos ? 90 minutos mais prorrogação. Por conta disso, sentiu dores musculares e desfalcou o Vasco na derrota para o São Paulo, por 4 a 2, no Morumbi, no domingo.