Romário vai à Europa e pode desfalcar Flu O atacante Romário, do Fluminense, viajou para a Europa, onde vai resolver problemas particulares, e não poderá ser acompanhado pelos médicos do clube no tratamento da contusão sofrida no jogo com o Santos, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o atacante deixou o campo reclamando de dores musculares. Com isso, ele pode desfalcar o Tricolor carioca na partida com o São Caetano, sábado. A viagem, porém, já estava agendada havia um mês e os dirigentes do Fluminense haviam liberado o jogador. Romário deve volta ao Brasil na quinta ou sexta-feira. Somente após sua reapresentação, o médico Michel Simoni poderá avaliar a gravidade da contusão. "Ele é um atleta experiente e tem conhecimento do próprio corpo."