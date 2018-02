Romário vai ao Mundial de Beach Soccer Romário, que ainda joga futebol de campo pelo Vasco, foi convocado nesta terça-feira para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de Beach Soccer. Será o primeiro torneio da modalidade a ser organizado pela Fifa e acontecerá no Rio de Janeiro, de 8 a 15 de maio. O veterano atacante de 39 anos está na lista de 12 jogadores convocados pelo técnico Jorge Ferreira Alves. Romário, inclusive, já tinha participado das Eliminatórias para a Copa, no início de março, também no Rio. Ele tem contrato com o Vasco até o final do Campeonato Carioca, quando planejava em encerrar a carreira, mas admitiu que pode continuar jogando também no campo. A seleção convocada nesta terça-feira deve fazer a preparação a partir do dia 25 de abril, no Rio. Com 9 títulos mundiais, todos antes da entrada da Fifa no beach soccer, o Brasil é o grande favorito ao título dessa Copa. São 12 seleções classificadas para a Copa do Mundo, divididas em 4 grupos na primeira fase: A - Brasil, Tailândia e um país europeu a definir; B -Portugal, Estados Unidos e Japão; C - Uruguai, Ucrânia e África do Sul; D - França, Argentina e Austrália. Os 12 convocados nesta terça-feira foram: Goleiros - Robertinho e Pierre Defensores - Betinho, Chumbinho, Juninho, Júnior Negão e Buru Atacantes - Bruno, Neném, Benjamin, Jorginho e Romário