Romário vai jogar no Qatar Al-Sad O atacante Romário vai mesmo defender um clube árabe por um contrato milionário. Neste domingo o porta-voz do Qatar Al-Sad, Jaled Jabral-Nuaimi, confirmou a contratação do artilheiro por US$ 1,5 milhão pelo período de três meses. ?Há alguns dias Romário assinou um contrato de três meses com o Al-Sad pela quantia de US$ 1,5 milhão?, disse. A previsão de chegada do jogador ao Catar é de dois dias, segundo os dirigentes do clube. Portanto, o clássico entre Fluminense e Botafogo marca a despedida do jogador. A intenção do Qatar Al-Sad é contar com o goleador na quartas-de-final do Campeonato Asiático, que será disputada de 9 a 15 de março na cidade de Al-Ain, na região Sul dos Emirados Árabes.