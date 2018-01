Romário viaja amanhã para o Catar A esperada despedida de Romário do Fluminense, sábado, contra o Cabofriense, em Cabo Frio, não vai mais acontecer. O atacante irá embarcar para o Catar nesta quarta-feira para se apresentar ao Al-Sad, clube que defenderá nos próximos 100 dias por um total de US$ 1,5 milhão. Com isso, ele também perderá o Carnaval no Rio de Janeiro. Os últimos detalhes da viagem de Romário foram definidos nesta terça-feira por Wilson Gottardo, ex-zagueiro do Flamengo e Botafogo, que intermediou a transação. "Foram 30 dias de intensas negociações, onde procuramos preservar os direitos de todas as partes, no caso o Fluminense e o próprio jogador", explicou. Gottardo também ressaltou a lisura de todos, desde os contatos iniciais com o clube árabe até com o procurador de Romário e com os dirigentes do Fluminense. Há pouco mais de um ano, o ex-zagueiro abriu uma empresa especializada em dar assistência a jogadores. Atendendo os interesses de mais de 30 profissionais, a empresa Thronos tem duas sedes: uma em Campinas e outra no Rio de Janeiro. Segundo Gottardo, os detalhes da viagem estão todos traçados e só mesmo "um imprevisto de última hora" poderá atrapalhar os planos. Além dele, seguirão junto com Romário o procurador do jogador, Luís Moraes, o preparador físico Armando Nunes e o fisioterapeuta Fernando Lima. Eles devem deixar o Rio de Janeiro à tarde com destino a Londres e depois, seguem para Doha, capital do Catar.