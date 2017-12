Romário visita e agita São Januário A aparição do atacante Romário, do Fluminense, em São Januário, causou rebuliço nesta quarta-feira no clube. Isto porque surgiu o boato de que ele teria ido se encontrar com o presidente Eurico Miranda para acertar o seu retorno ao time vascaíno em 2004. Mas tudo não passou de um engano. O jogador apareceu na sede do Vasco, por volta do meio-dia, para realizar um exame que mede a capacidade muscular. Romário foi à São Januário acompanhado do seu fisioterapeuta particular Fernando Lima, o Zé Colméia, do preparador-físico Armando Marcial e do fisiologista do Fluminense, Maurício Negri. O preparador-físico Bebeto de Oliveira e o fisiologista Daniel Gonçalves, ambos do Vasco, também estiveram presentes durante o exame. O jogador fez esta avaliação fora do Fluminense porque o Tricolor não possui o aparelho necessário.