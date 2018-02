Romário vivencia drama por filha A segunda filha de Romário com sua atual esposa, Isabela, tem fortes traços de síndrome de Down, segundo informou o artilheiro por meio da assessoria de imprensa do Vasco. Ivy nasceu na noite de quinta-feira, com 3,5 quilos e 47 centímetros, em uma maternidade em Laranjeiras, na zona sul do Rio. Ela deve receber alta neste sábado. Romário participou nesta sexta do treino para o clássico de domingo, contra o Flamengo. Ele estava cabisbaixo e visivelmente tenso. Depois da atividade, seguiu para a clínica nas Laranjeiras sem conceder entrevistas. Apesar do problema particular, ele garantiu que estará em campo no decisivo confronto contra o rival, diante de um Maracanã certamente lotado. Romário tem dois filhos com a ex-mulher Mônica Santos, um com Daniele Favatto, outro com Edna Velho e dois com Isabela, com quem está casado. Time - Entusiasmado com as duas vitórias seguidas do Vasco, o técnico Joel Santana vai manter o esquema com três atacantes (Marco Brito, Alex Dias e Romário). E, no treino desta sexta-feira, testou a equipe com apenas um volante: Coutinho. "É um dos melhores clássicos e ninguém quer ficar fora. É um jogo que pode consagrar qualquer jogador", declarou Coutinho.