Romário volta a treinar com bola O atacante Romário, do Vasco, vem se recuperando de um edema no músculo adutor da coxa direita e nesta sexta-feira voltou a treinar com bola. A tendência é a de que o jogador retorne à equipe vascaína para a disputa do octogonal final do Campeonato Estadual, no próximo mês. Romário não treinou com os companheiros. Os exercícios do jogador foram realizado em um dos campos do centro de treinamentos do Vasco, na Barra da Tijuca, na zona oeste. Pela manhã, ele fez exercícios na areia da praia da Barra.