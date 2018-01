Romário volta a treinar no Vasco O atacante Romário, do Vasco, voltou nesta segunda-feira a treinar fisicamente, sob a orientação do preparador-físico Armando Maciel. O jogador fez um trabalho de resistência e alongamento muscular. Ele, porém, só deve retornar ao time na primeira rodada do octogonal, no próximo fim de semana, contra o Bangu ou o Friburguense (a tabela da próxima fase ainda não foi divulgada). "Romário começou a fazer o condicionamento físico nesta segunda-feira e o ideal seria que ele tivesse um tempo maior de preparação física. Mas, não sei o que o Evaristo e o próprio Romário vão decidir", afirmou Maciel. Romário sofreu uma contusão no músculo adutor da coxa direita na vitória do Vasco sobre o Americano, por 2 a 1, no dia 12 de maio. Pendência - O técnico Evaristo de Macedo espera receber do Flamengo os salários devidos pelo clube referentes à última passagem do treinador pelo Rubro-Negro. Ele acabou entrando na Justiça e ganhou a penhora do passe do zagueiro Juan como garantia. Com a provável venda do passe de Juan para o Bayer Leverkusen, Evaristo espera receber o que o Flamengo ainda lhe deve. "É uma dívida pequena e tenho certeza que eles não terão problema para pagar", afirmou o treinador. "Só entrei na Justiça porque não houve um acordo amigável."