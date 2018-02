Romário volta ao time do Fluminense O técnico do Fluminense, Ricardo Gomes, confirmou nesta segunda-feira a presença do atacante Romário na partida contra o Guarani, no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda-RJ, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O artilheiro voltou a treinar bem, chutou a gol e não sentiu mais dores lombares. O treinador ainda não definiu quem será o companheiro de Romário no ataque tricolor, mas a tendência é que Marcelo seja escalado. "O Marcelo vem tendo boas atuações neste Brasileiro. Se fosse analisar o aspecto técnico, o Alessandro seria o indicado. Mas tenho de olhar também para quem vive melhor fase e o Marcelo está marcando gols", disse Ricardo Gomes.