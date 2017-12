Romário volta aos planos da Inter A Internazionale volta a mostrar interesse por Romário. O clube milanês pretende fazer proposta ao Vasco para ter o centroavante como reforço para a temporada de 2001-2002, segundo informa o jornal "La Gazzetta dello Sport" em sua edição desta sexta-feira. O "Baixinho" formaria dupla de ataque com Ronaldinho, que está em fase final de recuperação da segunda operação no joelho. Não é a primeira vez que a equipe italiana coloca Romário entre seus objetivos. No começo do ano, o presidente Massimo Moratti admitiu que gostaria de ter o goleador brasileiro no elenco, já que não podia contar com Ronaldinho. Na ocasião, o técnico Marco Tardelli vetou a contratação, sob a alegação de que o brasileiro "é problemático". Ele preferiu ficar com o turco Sukur, com o uruguaio Recoba e com o italiano Vieri. A situação agora mudou. Tardelli está de saída, provavelmente para dar lugar para o argentino Hector Cúper, do Valencia. Sukur não agradou, Recoba corre risco de ser suspenso por dois anos como consequência do escândalo de passaportes falsos e Vieri poderia retornar para a Lazio. Dessa forma, restaria apenas Ronaldinho, na prática uma incógnita. A solução seria recorrer a Romário. Mesmo com 35 anos, o atacante do Vasco é visto como solução a curtíssimo prazo. A intenção é a de acertar contrato por um ano. Os dirigentes da Inter acham até que estariam ajudando a seleção brasileira, pois provavelmente iria reunir os dois titulares para a Copa de 2002.