Romário volta e jogará pelo Vasco O time contará com o reforço de Romário no jogo de domingo, com o Coritiba, em São Januário. O atacante viajou durante toda a madrugada, chegou no final da manhã ao Rio, a tempo de participar do coletivo realizado à tarde. O craque estava na Holanda havia vários dias, a fim de resolver problemas particulares. "O Romário nos telefonou cinco vezes da Europa e disse que estava se mantendo em forma, com exercícios de academia", disse o técnico Dário Lourenço. Depois de uma conversa com o presidente do vasco, Eurico Miranda, o treinador desistiu de indicar nomes para contratações. "Vamos contar com o que temos, com a prata da casa", declarou Lourenço.