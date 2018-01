Romário x Edmundo: desafio no soçaite O esperado confronto entre Romário e Edmundo não ocorreu no clássico deste domingo. O craque do Fluminense cumpre suspensão e ainda se recupera de uma contusão na coxa. Terça-feira, porém, existe a possibilidade, mesmo que remota, dos dois se encontrarem em campo. Mas não pelo Campeonato Brasileiro e, sim, na decisão da Taça Barra da Tijuca de Futebol Soçaite, no Condomínio Novo Leblon, na zona oeste do Rio. O Panela, time de Edmundo, vai disputar o título com o Caça e Pesca, de Romário. Por estar machucado, o artilheiro do Fluminense ainda não jogou uma partida sequer pela competição, mas os organizadores do evento garantem que a final terá sua participação. Já o atual ídolo vascaíno tem sido presença constante nas partidas, marcando cinco gols. Mas há um empecilho. Na quarta-feira, Romário deve retornar ao Fluminense no primeiro jogo contra o São Paulo, pelas semifinais da Copa Sul-Americana. Caso isso realmente aconteça, seria inviável a participação do atleta na decisão do torneio soçaite. O craque garante aos amigos que, mesmo não atuando, estará presente na torcida, incentivando os companheiros do Caça e Pesca. Na única vez em que Romário e Edmundo se enfrentaram, o primeiro levou a melhor. Contundido, ele participou de pouco tempo da final do Campeonato Carioca, em 1999. Mesmo assim, o Flamengo, seu clube na época, derrotou o Vasco.