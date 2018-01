Romeiro: herói de um supercampeonato O clássico entre Palmeiras e Santos, hoje no Palestra Itália, vai trazer uma grande lembrança ao ex-ponta-esquerda Romeiro: amanhã faz 42 anos e um mês que ele marcou o gol da vitória do Alviverde na conquista do supercampeonato paulista de 1959, após uma decisão de melhor-de- três jogos contra o time da Vila Belmiro. "Um dia desses eu estava vendo as fotos e os recortes dos jornais desse jogo. Eu me lembro da emoção que senti com o Pacaembu lotado e a festa da nossa torcida", contou Romeiro ao ressaltar que o Palmeiras havia interrompido a ascensão do Santos. Leia mais no Estadão