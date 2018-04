Romênia e Eslováquia vencem na Europa Romênia e Eslováquia começaram bem sua caminhada na luta por vagas para o Mundial de 2006 na Alemanha. As duas seleções abriram com vitórias seus respectivos grupos, na primeira rodada das Eliminatórias Européias. Macedônia e Estônia também venceram. Os romenos não tiveram muita dificuldade para passar pela Finlândia por 2 a 1, em Bucareste, pelo grupo 1. Os gols, no entanto, saíram apenas no segundo tempo da partida acompanhada por 23 mil torcedores. Adrian Mutu fez 1 a 0, aos 5 minutos, e Petre ampliou aos 45. Os finlandeses diminuíram só aos 48, em pênalti cobrado por Eremenco. O árbitro polonês Grzegorz Gilewski expulsou o romeno Barcauan e o finlandês Varynen. Nessa mesma chave, a Macedônia fez 3 a 0 ao receber a Armênia em Skopje, diante de 10 mil pagantes. Pandev fez 1 a 0, aos 5 minutos, Sakiri ampliou, aos 37 do primeiro tempo, e Sumolikoski fechou a conta, aos 44 da segunda fase. O armênio Vardanyan recebeu cartão vermelho. Andorra, República Checa e Holanda completam o grupo 1 e só estréiam nas rodadas de setembro. A Eslováquia teve tarefa tranqüila em Bratislava com os 3 a 1 sobre Luxemburgo, pelo grupo 3. Os donos da casa apenas levaram susto aos 2 minutos, quando Strasser deixou os visitantes em vantagem. Aos 26, porém, veio o empate com Vittek. A virada se consolidou no segundo tempo, com Gresko aos 3 e Demo aos 44. Decepcionante, mesmo, foi o público: só 4 mil torcedores. A Estônia foi a única equipe que venceu fora de casa, com os 2 a 1 sobre Liechtenstein, na pequena Vaduz. Viikmae abriu o marcador aos 31 minutos do primeiro tempo, mas D?Elia empatou aos 3 da etapa final. O gol da vitória veio aos 35 minutos, com Lindpere. O juiz húngaro Viktor Kassai expulsou Ritter e Gerster, ambos do time de Liechtenstein. Portugal e Rússia, dois favoritos da chave, têm jogos apenas no mês que vem, assim como a Letônia.