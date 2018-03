Romênia goleia Montenegro em amistoso em Bucareste

Jogando em Bucareste (ROM), a Romênia aplicou neste sábado uma goleada de 4 a 0 na seleção de Montenegro em amistoso preparatório à Eurocopa de 2008, que será realizada entre 7 e 29 de junho na Áustria e na Suíça. O atacante Adrian Mutu, da Fiorentina, abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, Sorin Ghionea ampliou logo aos quatro minutos. Depois Nicolae Dica marcou mais duas vezes e deu números finais à partida. A Romênia está no grupo C da Eurocopa e vai estrear na competição jogando contra a França no dia 9 de junho, em Zurique (SUI). Os romenos vão encarar a Itália, atual campeã do mundo, no dia 13, e enfrentam a Holanda no dia 17. OUTRO JOGO Já a Croácia não passou de um empate em 1 a 1 com a Hungria em Budapeste (HUN). Niko Kovac abriu o placar para os croatas aos 23 minutos do primeiro tempo, mas fez um gol contra aos 44. A Croácia está no grupo B da Eurocopa e vai enfrentar a anfitriã Áustria no dia 8 de junho. Em seguida, encara Alemanha, no dia 12, e Polônia, no dia 16.