Romênia vence e sonha com vaga A seleção da Romênia visitou a Lituânia, nesta quarta-feira, e venceu por 2 a 1, em jogo válido pelo Grupo 8 europeu das eliminatórias para a Copa de 2002. Os romenos ficaram em vantagem com Ilie aos 31 minutos do primeiro tempo e aumentaram a diferença com Moldovan, aos 4 da fase final. Os lituanos descontaram com Formenko aos 42. Com esse resultado, a Romênia tem 12 pontos em 6 apresentações e manteve a vice-liderança da chave. A Itália lidera com folga, com 16 pontos também em 6 partidas. A "Squadra Azzurra" é a favorita para conquistar a vaga, mas teoricamente ainda pode ser superada pela Romênia, já que ambas as equipes ainda têm dois jogos para disputar. A segunda colocada na série jogará a repescagem, em que valerão mais quatro vagas para o continente. A Hungria, terceira colocada com 5 pontos em quatro rodadas, joga neste momento contra a Geórgia, com 3 pontos também em quatro partidas. A Lituânia, com 1 ponto em seis jogos, não tem mais chance alguma.