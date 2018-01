Romero celebra primeiro ano no Cruzeiro e quer vitória para fechar a temporada

O volante Lucas Romero foi um dos poucos estrangeiros trazidos pelo Cruzeiro em 2016 que vingou. Em meio às muitas contratações do ano, o ex-jogador do Vélez Sarsfield se firmou ao longo da temporada, alcançou a titularidade e se tornou homem de confiança de Mano Menezes, fosse como lateral ou no meio de campo. Por isso, fez uma avaliação positiva desta primeira experiência no futebol brasileiro.

"O balanço é bom. Cheguei aqui com uma dúvida, sabendo que o futebol aqui no Brasil é muito difícil. Mas vou para as férias tranquilo, porque me adaptei bem ao futebol brasileiro e ao Cruzeiro, que fez um esforço muito grande para me ter aqui. Acho que foi muito importante ter muitos estrangeiros aqui para me acostumar e adaptar-me mais rápido à cultura e à equipe. O torcedor me ajudou muito. Espero que no próximo ano tudo corra bem", declarou.

Apesar do bom desempenho de Romero, o Cruzeiro não fez um bom Campeonato Brasileiro, chegou a brigar contra o rebaixamento e só respirou após a chegada de Mano. Até para deixar esta má impressão para trás e ir mais empolgado para 2017, então, o argentino cobrou uma vitória na última rodada da competição, diante do Corinthians, domingo, no Mineirão.

"Ainda resta um jogo no Brasileirão, que é muito importante para nós. Vamos trabalhar bem para terminar o ano com vitória. É muito importante para a gente e para a torcida fazer um bom jogo. Vamos fechar um ano que não foi bom com a vitória para ir para as férias um pouco mais tranquilos", comentou.