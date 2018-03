Romero é a novidade do Corinthians para encarar o Novorizontino

O técnico Fábio Carille definiu nesta terça-feira o Corinthians para encarar o Novorizontino, quarta, às 19h30, na Arena Corinthians, com novidades. Sem poder contar com Giovanni Augusto, que sente dores musculares, e Marquinhos Gabriel, com estiramento na coxa direita, o comandante corintiano vai apostar em Romero entre os titulares. Kazim, outra opção, ficará no banco de reservas.

A equipe treinada pelo treinador na tarde desta terça no CT Joaquim Grava foi Cássio; Fagner, Pablo, Balbuena e Moisés; Gabriel, Fellipe Bastos, Rodriguinho, Marlone e Romero; Jô.

Giovanni Augusto não foi para o gramado, pois se recupera de dores musculares e não tem previsão para ser liberado pelos médicos. Outro desfalque será Marquinhos Gabriel, titular na partida contra o Santo André, que sofreu um estiramento na coxa direita e será desfalque pelos próximos jogos.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O lateral-esquerdo Guilherme Arana, o zagueiro Léo Santos, o volante Maycon e o atacante Léo Jabá voltaram da seleção brasileira sub-20 e fizeram um treino tático. Outra grande novidade foi o primeiro treinamento de Jadson com bola junto dos companheiros de time. Desde que retornou ao Corinthians, o meia havia feito apenas trabalhos físicos. Apesar da evolução, a comissão técnica é cautelosa e projeta sua reestreia apenas dentro de 20 dias.