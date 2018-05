Romero ganha moral no Corinthians e nega menosprezo ao Palmeiras

O domínio de bola com a cabeça, como se fosse uma embaixadinha, feita por Romero no clássico com o Palmeiras, não foi bem aceito pelo rival e até mesmo alguns de seus companheiros de time o criticaram. Mas o paraguaio ganhou moral com a diretoria e comissão técnica do Corinthians.

+ Podcast Corinthians: sangue frio garante vitória e time tem duro desafio na Venezuela

+ Convocação de Tite vai desfalcar Corinthians e Grêmio por sete partidas

A ação foi vista nos bastidores como um ato de personalidade. Romero tem a fama de ser provocador, mas conseguiu criar uma situação em que acabou mexendo com o psicológico do adversário sem deixar claro sua intenção.

Para evitar declarações polêmicas após o clássico, o paraguaio não deu entrevistas na zona mista, mas na segunda-feira, decidiu falar com uma rádio de seu país e adotou o discurso dado por outros atletas depois do clássico.

“Foi algo do momento mesmo. (A bola) foi para a minha cabeça, eu tratei de dominar bem e a bola vai para a cabeça após sair do meu peito. Foi mais um recurso do que qualquer outra coisa. A imprensa daqui (do Brasil) ficou um pouco surpresa porque foi um estrangeiro que fez. É normal para eles quando acontece com um brasileiro", disse o jogador, em entrevista para a Rádio Monumental 1080 AM, de Assunção.

Ele ainda negou que tenha feito o lance para menosprezar o Palmeiras. "Acredito que alguns jogadores do Palmeiras ficaram chateados, mas foi apenas um recurso que usei. Jamais ter algo contra a instituição", comentou.

O jogador também voltou a reclamar das críticas de parte dos jornalistas, que reclama de sua qualidade técnica. "Parte da imprensa aqui diz que não tenho técnica, mas já estou acostumado com as críticas deles".