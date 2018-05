Romero revela que recusou propostas para deixar o Corinthians

Herói da vitória do Corinthians sobre o XV de Piracicaba no último domingo ao marcar o gol que garantiu o 1 a 0 já nos acréscimos, o paraguaio Ángel Romero revelou nesta segunda-feira que teve propostas para deixar o clube do Parque São Jorge, mas preferiu continuar na equipe. Novo titular do ataque do time dirigido por Tite, Romero tem sido um dos destaques da equipe neste início de temporada e já marcou três gols no ano.

"Um time do México e outro da Espanha queriam empréstimo e o Rubin Kazan, da Rússia, queria a compra. Agora, todos os jogadores brasileiros estão na China, mas eu quero jogar aqui", disse o atacante.

Com a boa fase, Romero já sonha em até ser convocado para a seleção paraguaia. "No Cerro (Porteño) eu era convocado sempre. Quando eu vim para cá, perdi essa oportunidade. Mas com a continuidade aqui, posso voltar. Meu sonho é jogar na seleção, o sonho da família é eu jogar na seleção com meu irmão", disse.

Nesta segunda-feira, o atacante André e o meia Giovanni Augusto fizeram o primeiro treino com o restante do elenco do Corinthians. Ambos estavam no Atlético-MG e aguardam apenas detalhes finais para a assinatura de contrato. O Corinthians ainda busca a contratação do zagueiro paraguaio Balbuena, do Libertad.