Romero vibra por não jogar contra irmão gêmeo na Libertadores

Um gol despretensioso do Corinthians no fim da vitória por 6 a 0 sobre o Cobresal, do Chile, na quarta-feira, livrou a família paraguaia Romero de viver uma cilada na Copa Libertadores. Não fosse por isso, dois irmãos gêmeos se enfrentariam nas oitavas de final da competição a partir da próxima semana.

Quem estragou o encontro foi Ángel Romero. O corintiano marcou aos 31 minutos do segundo tempo o gol que deu ao clube a quarta melhor campanha da primeira fase ao superar o Atlético-MG nos critérios de desempate. "Comentaram que pegaríamos o Racing depois que fizemos 5 a 0. Então, ficaria difícil para a minha família. Prefiro jogar contra outra equipe, e não contra aquela em que está o meu irmão", contou o atacante nesta quinta-feira.

Óscar Romero está desde o ano passado no Racing, da Argentina, após começar com o irmão gêmeo nas categorias de base do Cerro Porteño. Óscar tem recebido chances na seleção do país e inclusive disputou a Copa América do último ano pela equipe nacional.

"Fiz o sexto gol para não acontecer o encontro agora, é claro. Mais para a frente, na final, quero enfrentá-lo e ganhar", brincou Ángel Romero.

A comemoração do gol coroou o bom momento dele no Corinthians. O atacante recebeu uma bandeira paraguaia da torcida logo após marcar. "A minha família ficou muito emocionada com essa cena", contou o jogador, na última quarta-feira.

O corintiano vive situação curiosa no clube. Apesar de ser artilheiro do time no ano, com nove gols, não é titular do técnico Tite e somente começou a partida desta quarta porque os titulares ganharam descanso. Outro feito que motiva o paraguaio é assumir a artilheira da nova arena do clube. Guerrero tem 15 gols e ele, 11.