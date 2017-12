Romeu Tuma denuncia ameaça de morte Em meio à discussão sobre as possibilidades de fechamento da parceria do Corinthians com a MSI, o conselheiro Romeu Tuma Júnior rouba a cena e volta aos noticiários. O deputado estadual pelo PPS anunciou que tem recebido ameaças de morte pelo telefone desde a reunião do Conselho Deliberativo, dia 5 de novembro. "Não posso garantir de onde partiram as ligações, mas assim que souber quem são essas pessoas, vou levar essa questão até as últimas conseqüências", afirmou. Tuma Júnior é radicalmente contrário à união com o fundo de investimentos estrangeiro. Tanto que no encontro dos conselheiros ficou de levar "denúncias bombásticas contra a MSI" e ameaçou, via liminar na Justiça, impedir a realização da reunião, na qual ficou estabelecido que quatro cláusulas do contrato proposto pela candidata a parceira deveriam ser alterados. "Não voto a favor da parceria de jeito nenhum. Mesmo se eles mudarem o que a gente pediu", disse o deputado estadual. TITE FICA - O vice-presidente de Futebol do Corinthians, Antonio Roque Citadini, garante que já foram feitas reuniões para renovar com o técnico Tite. "As bases ainda não foram acertadas, mas a intenção da diretoria é que ele fique, pode ter certeza." De acordo com o dirigente, ainda este mês o novo contrato estará pronto. A declaração de Citadini ganha força principalmente após as especulações de que o presidente do clube, Alberto Dualib, pretendia demitir o treinador com ou sem a assinatura do acordo com a MSI. "Não é verdade, o Dualib se reuniu comigo e com o Tite na sexta-feira e deixou claro que o queria a frente da equipe", contou o vice. Não é a versão apresentada pelo vice de Esportes Terrestres, Andres Sanches. "O Tite foi infeliz nas suas declarações e o presidente ficou muito irritado com ele", afirmou. Apesar disso, não acredita na demissão do treinador gaúcho. "O Dualib ouve muita gente e, mesmo que ele queira, é difícil que o mande embora. Tem bastante gente a favor do Tite no Corinthians." Nos bastidores, outra informação reveladora. O motivo que levou Tite a desabafar à imprensa, o flerte da MSI com o técnico do Santos, Vanderlei Luxemburgo, pode ter sido, na verdade, mal-compreendido. ?O que o Dualib gostaria de ter era o Luxemburgo como supervisor do Futebol, não como técnico, ouvi isso dele?, disse um conselheiro ligado ao presidente do clube. ?Tirar um (Tite) e colocar o outro (Luxemburgo), acho impossível.?