Romildo troca Atlético-BH pela Ponte O lateral-esquerdo Ronildo está fora do grupo do Atlético-MG que disputa a temporada deste ano. O jogador, cujo contrato com o clube mineiro termina no dia 12, foi liberado nesta sexta-feira pela diretoria alvinegra. Ronildo, de 26 anos, não se apresentará ao técnico Geninho, no CT de Vespasiano, na próxima segunda-feira, quando o Galo inicia os preparativos para a sua pré-temporada. O procurador do jogador, Wagner Cruz, disse que está negociando a ida de Ronildo para a Ponte Preta, de Campinas. Cruz afirmou que deverá se reunir com os dirigentes da Macaca na próxima semana.