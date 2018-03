Romualdo Arppi Filho curte aposentadoria O árbitro da decisão da Copa de 86, no México, só quer saber de descanso. Aos 65 anos, Romualdo Arppi Filho curte a aposentadoria e divide seu tempo entre a residência em Santos e uma chácara em Caldas Novas (GO). "Trabalhei como corretor imobiliário durante 26 anos. Resolvi me aposentar no ano passado", diz o juiz que na sua época era conhecido como ?Mosquito Elétrico?. Completando 33 anos de casado com dona Vera Lúcia, o ex-árbitro agitado é homem de poucas palavras. Só se anima mesmo é para curtir a neta Camila, de 8 anos. No entanto, garante que não é daqueles avôs que adoram mimar a primeira neta. "Não adianta ficar mimando. Ela faz o que tem vontade. Não me preocupo em ficar em cima de tudo o que ela faz." Romualdo se formou árbitro de futebol em 58, com apenas 18 anos. Dois anos depois já estava comandando o primeiro jogo da final da Taça Brasil entre Palmeiras e Fortaleza (vitória paulista por 3 a 1). De forma meteórica, aos 24 anos, já era árbitro da Fifa. "Por não ter altura e ser franzino, acabei virando juiz de futebol. Claro que eu jogava futebol, basquete e vôlei no colégio, mas nunca era titular. Aí um dia surgiu a oportunidade de apitar uma partida de futebol e tomei gosto. Apitava jogo de basquete, futebol, vôlei..." Com a mesma velocidade com que ganhava prestígio no mundo do futebol, o nome de Romualdo aparecia envolvido em confusões. Chegou a ser acusado de aceitar suborno para favorecer o Comercial, de Ribeirão Preto, em confronto com o Juventus, em 78. "Ninguém nunca provou nada contra mim! Gostaria de ter ido até o fundo de todos esses casos. Corria como um desesperado, não queria deixar passar nada, ficava quase louco para acertar sempre, mas isso é impossível." Romualdo Arppi Filho só foi a uma Copa do Mundo, e aos com 47 anos - três antes de deixar o quadro da Fifa. Ganhou muito experiência com participação em três Olimpíadas (México, em 68; Moscou, em 80, e Los Angeles, em 84) e inúmeros jogos de Eliminatórias Sul-Americanas e de Libertadores da América, além dos campeonatos estaduais e nacionais. Ao ser escolhido entre os 36 árbitros que iriam ao Mundial do México, Romualdo já se dizia orgulhoso. Com o fiasco brasileiro e as excelentes atuações nos jogos entre França e União Soviética e México e Bulgária, ele se tornou uma unanimidade para comandar a decisão entre Argentina e Alemanha. "Aquela decisão foi o auge da minha carreira como árbitro de futebol. Tudo o que aconteceu naquele jogo está gravado na minha mente", afirmou. No último ano de carreira, antes de deixar o quadro da Fifa, Romualdo foi escolhido "o melhor árbitro do mundo" pela Federação Internacional de Futebol, História e Estatística. Foi o primeiro brasileiro a receber este troféu. Em 90, chegou a hora de se aposentar. "Não lembro qual foi o último jogo que apitei. Só sei que foi em Buenos Aires."