Romualdo ganha chance no Figueirense Depois de acabar com o jejum que já durava 7 jogos sem vencer, com os 2 a 1 sobre o Vitória, o Figueirense espera embalar no Campeonato Brasileiro. Pensando assim, enfrenta o Goiás nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Mas o técnico Dorival Júnior pediu cautela aos seus jogadores, porque o Goiás está muito bem no campeonato e ainda conta com o artilheiro Alex Dias, que já marcou 20 gols. Como Izaías está suspenso, Romualdo assume a vaga no time titular e vai atuar ao lado de André. "O meu momento, assim como também do time, é de recuperação", disse o atacante que ganha nova chance.