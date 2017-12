Romulo chega ao Rio e é recebido pela torcida do Flamengo

O volante Romulo desembarcou neste domingo no Aeroporto Internacional Tom Jobim para reforçar o Flamengo. Novo contratado do clube, ele teve uma recepção digna de grande jogador ao chegar ao Rio rodeado por centenas de torcedores que celebravam sua contratação.

Sem dar entrevistas, Romulo acenou para os torcedores, vestiu uma camisa de sócio-torcedor do clube e se mostrou bastante emocionado com a recepção. A torcida rubro-negra já havia adotado o mesmo procedimento na chegada de outros reforços de peso, como Diego, no ano passado, e Conca, esta semana.

Romulo foi direto para o Ninho do Urubu, onde deve resolver os últimos detalhes de sua transferência para o Flamengo. A tendência é que o jogador seja apresentado nesta segunda ou na terça-feira.

O volante ganhou espaço no cenário nacional no Vasco, onde se destacou entre 2010 e 2012. Contratado pelo Spartak Moscou, atuou no futebol russo por quase cinco anos antes de chegar ao Flamengo. O jogador de 26 anos acertou contrato de quatro temporadas de duração com o clube rubro-negro.