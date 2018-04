Rômulo faz 4 na goleada do Ituano Numa tarde inspirada do atacante Rômulo, autor de quatro gols, o Ituano goleou o Avaí por 5 a 0, na tarde deste sábado, em Itu. Com a vitória, o time paulista, que já estava classificado à próxima fase, assegurou matematicamente a quarta posição no Campeonato Brasileiro da Série B, com 39 pontos. Já os catarinenses permaneceram na sexta posição com 35 pontos. O Avaí precisa de apenas um ponto para garantir sua vaga na segunda fase na última rodada, quando receberá o ameaçado Vila Nova-GO, em Florianópolis. O Ituano começou o jogo ligado. Logo aos dois minutos, o meia Jackson fez uma boa jogada na intermediária e lançou o atacante Rômulo. Ele limpou o goleiro e tocou para o gol: 1 a 0. O segundo tempo parecia repeteco do primeiro. Logo aos dois minutos, o atacante Rômulo foi mais esperto que a defesa e aproveitou para fazer o seu segundo gol. Aos 12 minutos, novamente o atacante Rômulo aumentou a contagem. Ele recebeu ótimo passe do lado direito e chutou forte, fazendo seu terceiro gol. Aos 27 minutos, o lateral Ricardo Lopes cobrou escanteio e novamente Rômulo tocou para o gol: 4 a 0. Aos 33 minutos, o atacante Fernando Gaúcho aproveitou belo passe de Ricardo Lopes e ampliou o marcador, 5 a 0. O Ituano só cumpre tabela no próximo sábado, contra o Ceará, em Fortaleza. O Avaí também joga no sábado, contra o Vila Nova-GO, em Santa Catarina.