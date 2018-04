Rômulo passa por nova cirurgia e volta a desfalcar a Juventus

Dois meses após ser operado para corrigir uma hérnia inguinal, o lateral Rômulo voltará à mesa de cirurgia nesta quarta-feira. Desta vez, o jogador da Juventus será submetido a procedimento cirúrgico por causa de uma pubalgia. A operação, que será realizada em São Paulo, deixará o brasileiro naturalizado italiano fora de combate por pelo menos três meses.

Rômulo chegou ao tradicional clube italiano no início desta temporada, mas ainda não conseguiu emplacar uma boa sequência de jogos. Logo em suas primeiras semanas no clube, uma hérnia inguinal foi detectada. Fora dos treinos, ele foi operado no fim de setembro. Agora um problema no púbis praticamente acabará com sua temporada. Ele só deve voltar aos gramados em março, fora de ritmo e em busca de recondicionamento físico.

O lateral, que também atua no meio-campo, é a segunda baixa da Juventus por lesão. Além de Rômulo, o meia Kwadwo Asamoah ficará afastado pelos próximos três meses em razão de uma cirurgia no joelho esquerdo. Ele se machucou na vitória sobre o Olympiakos, no início de novembro, em partida da Liga dos Campeões.

Asamoah também será baixa na seleção de Gana na Copa Africana de Nações, que será disputada na Guiné Equatorial entre 17 de janeiro e 8 de fevereiro. O meia, que defendeu sua seleção na Copa do Mundo do Brasil, também só deve voltar em março, assim como Rômulo.