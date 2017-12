Ronaldinho acerta com Barça até 2010 Os "galácticos" são os craques do Real Madrid, mas o maior contrato do mundo foi assinado nesta quarta-feira por um jogador do rival Barcelona. Ronaldinho Gaúcho se comprometeu com o clube catalão até junho de 2010, com opção de renovação por mais quatro anos, e receberá 13 milhões de euros (R$ 38 milhões) por temporada - exatamente o dobro do que o Real paga a Ronaldo, Beckham, Raúl e Zidane. E se algum clube quiser contratá-lo nesse período terá de pagar a multa de rescisão no valor de 125 milhões de euros (R$ 364,6 milhões). O acordo estava sendo negociado desde o final da temporada. Com receio de um ataque do bilionário russo Roman Abramovich para levar o craque para o Chelsea, a diretoria do Barça procurou o jogador e lhe propôs um contrato até 2014 - o que seria praticamente um vínculo até o fim de sua carreira, porque ele teria 35 anos ao final do contrato. A negociação foi conduzida por Roberto Assis, irmão e procurador do craque. Ao final, o acordo foi fechado até 2010 porque não houve acerto sobre como definir o valor dos salários e da multa de rescisão por um prazo tão longo. O vínculo anterior de Ronaldinho terminaria em junho de 2008. Pelo novo contrato, Ronaldinho Gaúcho cederá parte de seus direitos de imagem ao clube. Não foi divulgado como será feita essa divisão - no Real Madrid, cada "galáctico" entrega ao clube 50% de tudo o que arrecada com publicidade. "Este é um grande dia para o Barcelona. Estou muito satisfeito de garantir a permanência por tanto tempo de um jogador que já nos deu muitos êxitos e que transmite uma grande alegria aos nossos torcedores", disse o presidente Joan Laporta. Ronaldinho Gaúcho dará uma entrevista coletiva às 13h desta quinta (8h, em Brasília) para falar sobre o novo contrato. Ele chegou ao Barcelona em 2003, contratado do Paris Saint-Germain por 25 milhões de euros (R$ 73 milhões). Na temporada passada, foi campeão espanhol e eleito o melhor do mundo.