Ronaldinho admite que má forma física afeta seu futebol

Principal astro do Barcelona, o brasileiro Ronaldinho Gaúcho admitiu nesta quinta-feira que a má forma física prejudicou sua atuação nesta temporada. "Pessoalmente, não tenho estado em boa forma", revelou o atacante de 27 anos ao diário Mundo Deportivo. "Acho que posso trabalhar muito mais e quero garantir que estarei no mesmo nível que o resto do time na próxima temporada." Ronaldinho afirmou que a principal razão para não integrar a seleção brasileira na Copa América foi seu desejo de estar em melhor forma física para a próxima temporada. "Renunciei à Copa América porque quero me certificar de que esteja fisicamente bem para jogar mais confortavelmente. Eu vou ser como era antes." O atacante não jogou no empate em 2 a 2 no fim de semana passado contra o rival Espanyol por estar suspenso. Agora, o Barcelona só poderá ser campeão se o arqui-rival Real Madrid perder para o Real Mallorca na partida final da temporada. Para Ronaldinho, uma combinação de inconsistência, contusões e falta de sorte foram responsáveis pelo fracasso de seu time em ficar à frente na corrida pelo título. Ele disse estar esperançoso de que o Barcelona possa virar a mesa contra o Real no último dia da temporada. "Nós ainda temos uma partida para jogar e temos de ganhá-la para ver o que acontece... eu acredito em milagres", observou. O Barça joga no domingo contra o catalão Gimnàstic Tarragona.