Ronaldinho: amanhã é dia de prêmio O atacante Ronaldinho Gaúcho vai dar início nesta quinta-feira a uma rotina que ao que tudo indica será repetida por muitas vezes. O jogador do Barcelona, também candidato ao prêmio de melhor jogador da Fifa em 2004, recebe na Sala Vip do Camp Nou o Troféu da agência internacional EFE, correspondente à Bola de Prata e concedido ao melhor jogador ibero-americano da Liga Espanhola na temporada 2003-2004. ?Sem dúvida é uma motivação a mais para seguir trabalhando e para tentar que venham mais prêmios como este?, disse nesta quarta-feira, antes de enfrentar o Celtic pela Liga dos Campeões. Ronaldinho será o quinto brasileiro a vencer a premiação. Romário (1994, no Barcelona), Ronaldo (1997, no Barcelona, e 2004, no Real Madrid), Roberto Carlos (1998, no Real Madrid) e Rivaldo (1999, no Barcelona) foram os demais. ?É importantíssimo seguir os passos dos grandes jogadores brasileiros que já ganharam esse prêmios?, concluiu. Ciente de que o ganhador desse prêmio é sempre o mais cotado para conquistar a Bola de Ouro, concedida ao melhor jogador das ligas européias, Ronaldinho não titubeou: ?pode vir a Bola de Ouro também?.