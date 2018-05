Ronaldinho aproveita tempo livre e divulga amigo músico nas redes sociais

Ronaldinho Gaúcho tem aproveitado sua aposentadoria dos gramados para flertar com outras áreas, em especial a música. Longe de conseguir ser no microfone o gênio que foi com a bola no pé, o craque aproveitou para dar apoio ao amigo Binho Ribeiro, que está lançando a música "Vibe do Amor". O cantor é conhecido no meio do futebol e já gravou a música "Eu te devoro", de Djavan, ao lado de Adriano Imperador. Confira o recado de Ronaldinho!

E confira Binho Ribeiro cantando ao lado de Adriano Imperador: