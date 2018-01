Ronaldinho assume que Barcelona falhou quando não devia O meia-atacante Ronaldinho Gaúcho assumiu nesta quarta-feira que o Barcelona perdeu partidas que não deveria nesta temporada, mas disse que ainda há chances de conquistar o Campeonato Espanhol e a Copa do Rei. Em entrevista ao canal de televisão oficial e ao site do clube, Ronaldinho negou que o ambiente no vestiário esteja ruim ante a má fase do time, e reconheceu que a ausência de vitórias gera muitos boatos. Perguntado sobre sua relação com o atacante Samuel Eto´o, a estrela da equipe catalã voltou a dizer que se dá muito bem com o camaronês. "A maioria das coisas que são ditas não são verdade", afirmou Ronaldinho, em referência aos rumores que apontam às diferenças entre os dois jogadores. Além disso, o brasileiro admitiu que as recentes críticas a ele durante a presente temporada servem como um incentivo a mais: "O povo fala o que quer. Para mim, tudo serve de motivação para continuar no mesmo nível de sempre e acabar vencendo as duas competições". Faltando dois meses para o início da Copa América, em 26 de junho, Ronaldinho Gaúcho voltou a dizer que dará prioridade a seu clube: "O pensamento é apenas voltado ao Barça", disse. O brasileiro também falou sobre o gol marcado pelo argentino Lionel Messi contra o Getafe, comparado por muitos ao feito por Diego Maradona na Copa do Mundo de 1986, contra a Inglaterra. "O gol de Messi foi um dos mais bonitos que já vi. É um lance que ficará na cabeça de todos e que qualquer um gostaria de fazer", afirmou. Já recuperado da gripe que o afastou dos gramados por duas partidas, Ronaldinho Gaúcho assegurou que não queria deixar de jogar para se submeter a um plano de preparação específica, mas confirmou que o trabalho individualizado "era necessário" e que foi muito bom para ajudá-lo. O meia-atacante negou também que tenha sofrido uma mononucleose, afirmando que tudo não passou de uma gripe mais séria, que fez com que ele perdesse peso.