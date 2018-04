Ronaldinho celebra primeiro título pelo Atlético-MG

BELO HORIZONTE - Contratação de maior impacto da história recente do Atlético-MG, o meia Ronaldinho Gaúcho conquistou no último domingo o seu primeiro título pelo clube ao conquistar o Campeonato Mineiro. O astro foi decisivo para o título ao marcar o gol do time na derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, no Mineirão, festejou o feito e avaliou que já começa a escrever o seu nome na história do clube.

"Ser campeão com um gol é começar a entrar para a história do clube. É um passo importante, já estamos com um semestre trabalhado, então, coroamos o trabalho de seis meses. É uma emoção diferente, a torcida me acolheu, me abraçou. Vir aqui, fazer o gol do título, é um gosto especial. É muito bom passar essa alegria em um estágio desse da minha vida, é algo que não tem como explicar", disse.

Ronaldinho chegou ao Atlético em junho de 2012 e liderou o time vice-campeão brasileiro no ano passado. Após a conquista do título estadual, o craque mira novas conquistas. A equipe volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, quando vai enfrentar o Tijuana, no México, no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. E Ronaldinho está confiante para a luta pelo título do torneio continental. "Agora, é só alegria, é só vibração. Que venha a Libertadores e vamos continuar atropelando", afirmou.