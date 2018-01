Ronaldinho chega a Paris sem contrato O jogador Ronaldinho gaúcho é, mais ainda não é, do Paris Saint Germain. Sua apresentação ao clube hoje foi apenas oficiosa e mais pareceu uma manobra política e uma operação de marketing da direção do clube francês, com o intuito de tornar irreversível sua contratação, um fato consumado, apesar do presidente Laurent Perpére ter desmentido que tenha sido essa sua intenção. Tanto o jogador, seu irmão Roberto, mas também o presidente do Paris Saint Germain mostravam-se excessivamente prudentes para evitar qualquer mal entendido com a justiça brasileira, mesmo porque uma audiência entre as partes em litígio, isto é, com a presença do jogador e da direção do Grêmio deverá ocorrer no próximo dia 20. Por enquanto, Ronaldinho gaúcho ainda não pousou para os fotógrafos vestindo a camisa do clube parisiense, apesar de um modelo ter sido colocado à sua frente. Também o técnico Luis Fernandes não estabeleceu qual será o número que deverá figurar na camiseta. Perguntado qual o de sua preferência, Ronaldinho gaúcho disse que isso não tem importância e o que mais lhe interessa é uma rápida solução do seu caso o que permitiria voltar a jogar o mais rapidamente possível. Ele vai treinar, ser apresentado a seus futuros colegas, procurar lugar para morar com sua família, e não está descartada sua presença no amistoso de 7 de maio contra o Benfica de Portugal, se tudo correr bem na audiência marcada para o dia 20. Isso talvez seja possível por não se tratar de uma partida oficial. A disputa na justiça entre as direções do Paris Saint Germain e do Grêmio de Porto Alegre vai continuar. Segundo o presidente Laurent Perpére, em nenhum momento foi procurado pela direção do Grêmio para um acordo, mas mantém sua posição, só admitindo pagar uma indenização ao Grêmio como clube responsável pela formação do jogador, estimada em 20 milhões de francos, mais ou menos 3 milhões de dólares. O Grêmio bate o pé e exige uma quantia bem superior, quase 40 milhões de dólares. Para a direção do Paris Saint Germain a reivindicação do clube gaúcho é absurda, como se a lei do passe estivesse ainda em vigor e a lei Pelé não existisse. O presidente Perpére está com a consciência tranqüila e garante que agiu corretamente , cumprindo integralmente a legislação. Perpetre lembrou também que não pretende comentar decisões de justiça, mas lembrou que existem regras na FIFA que já fizeram jurisprudência. "O contrato do jogador terminou e ele está livre para ir jogar onde bem entender", acrescentou. Outras contratações poderão ocorrer para reforçar o elenco do clube na próxima temporada, lembra Perpére: Ronaldinho e Anelka são excelentes jogadores, mas é preciso ter um grupo sólido e solidário, pois só os dois não serão suficientes. Ronaldinho ficou satisfeito com os seus primeiros contatos na França. Segundo ele, os franceses haviam sido descritos no Brasil com o frios e distantes, mas não foi essa sua impressão. Logo no primeiro dia já constatou o carinho dos torcedores: "Estou muito feliz e quero dar muitas alegrias ao clube e o mais rapidamente possível". Hoje ele pretende jantar com Vampeta e Christian, os dois jogadores do Paris Saint Germain, e na quarta feira, muito provavelmente irá assistir a partida entre Lyon e Paris Saint Germain, os dois clubes reunindo seis brasileiros, entre eles Anderson, Caçapa, Edmilson. Ele foi muito bem aconselhado por Raí, apesar de o ter visto uma única vez, ocasião em que elogiou o clube e a cidade. Ronaldinho não sabe ainda falar francês, ao contrário de seu irmão Roberto, que fala correntemente, pois morou quatro anos na Suíça, tendo servido de intérprete durante a sua primeira entrevista coletiva à imprensa. Por enquanto, disse Ronaldinho, me limito a poucas palavras como "bonjour et au revoir... " Nesses próximos dias, Ronaldinho vai fazer exames médicos, conhecer a estrutura do clube , suas instalações, etc..., conhecendo mais de perto o Parc des Princes, o estádio que o Paris Saint Germain utiliza para mandar seus jogos. Como havia também interesse de outros clubes europeus, italianos e espanhóis, Ronaldinho decidiu pela França pelas informações que recebeu sobre o ambiente de trabalho no clube. A verdade é que esse ambiente andou prejudicado pelos maus resultados obtidos pelo clube na atual temporada. O Paris Saint Germain terá que se esforçar muito e melhorar sua posição neste final de campeonato para poder participar da Intertoto e ter o direito de disputar uma copa européia na próxima temporada. Sua estréia oficial, segundo o presidente do Paris Saint Germain, vai ocorrer na primeira partida do campeonato da temporada 2001/ 2002. Quanto ao aspecto físico, Ronaldinho afirmou estar bem, mas lhe faltam alguns jogos. Ele espera ser convocado pelo técnico Leão para a partida contra o Peru, convencido que os maus resultados da equipe nacional tem sido provocados pela falta de tempo para a seleção treinar. Mas assim mesmo ela deverá estar entre as que vão disputar a Copa do Mundo, avaliou. Finalmente, indagado como vai se acostumar sem pagode em Paris, o jogador explicou que vai trazer seus CDs: "Não vou perder o costume de ouvir minha música preferida". Quanto à comida, espera se adaptar rapidamente: " Já comi algumas coisas diferentes, mas ela me pareceu muito boa".