Ronaldinho chega ao Brasil, driblando O craque brasileiro Ronaldinho Gaúcho, atacante do Barcelona, chegou na madrugada desta quinta-feira ao Brasil onde passará suas férias. Mas, alegando cansaço, ´driblou´ os jornalistas que esperavam por ele no setor de desembarque do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos. Ronaldinho chegou ao aeroporto à 1h40 em um vôo da Varig e, cercado de policiais federais, foi acomodado em uma sala vip. Funcionários do aeroporto disseram à imprensa que o jogador iria pegar um vôo somente às 11h30 de hoje para Porto Alegre (RS). Mas, depois, que o atleta conseguiu antecipar para às 4h30 desta madrugada sua viagem, e que embarcaria em um vôo da TAM. O atleta, que começou sua carreira no Grêmio e depois se transferiu ao Paris Saint-Germain, neste ano foi eleito pela segunda vez consecutiva, pela Fifa, como o melhor jogador de futebol do mundo.