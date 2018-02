Ronaldinho chega e quer sossego O melhor jogador de futebol do mundo em 2004 segundo a Fifa já se comporta como um grande astro, daqueles que driblam a imprensa e o assédio dos fãs. Ronaldinho Gaúcho chegou a Porto Alegre na madrugada desta quinta-feira e tratou de evitar fotógrafos, repórteres e meia dúzia de pessoas que foram esperá-lo no aeroporto. O craque viajou de Barcelona a São Paulo em vôo comercial e tinha passagem confirmada na Varig para o trecho final, até Porto Alegre, onde era esperado à 1h30min. Mas, quando estava no aeroporto de Guarulhos, decidiu fretar um jatinho. Chegou à capital gaúcha uma hora depois do previsto e saiu do aeroporto Salgado Filho por um portão lateral, sem passar pelo saguão, que já estava quase deserto. Alguns fotógrafos passaram a manhã diante da mansão de Ronaldinho, cercada por muros altos, na zona sul de Porto Alegre, mas o craque do Barcelona não saiu de seu refúgio. A única aparição pública que Ronaldinho agendou para seu descanso em Porto Alegre é um jogo festivo na próxima quarta-feira, no Beira-Rio.