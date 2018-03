Ronaldinho com poucas chances de voltar, diz médico

O médico do Barcelona Ricard Pruna afirmou que são pequenas as chances de o meia-atacante brasileiro Ronaldinho Gaúcho se recuperar antes do final da atual temporada do Campeonato Espanhol para disputar alguns minutos do último jogo da equipe na competição, oportunidade na qual se despediria da torcida da equipe catalã. O jogador brasileiro sofreu uma lesão na perna direita em 3 de abril. Um mês depois, Ronaldinho Gaúcho "continua cumprindo os prazos previstos", segundo Pruna, que não ocultou suas "dúvidas" sobre a possibilidade de o jogador poder disputar mais algum minuto do Campeonato Espanhol. "Não posso me aventurar a dizer se poderá atuar ou não", afirmou Pruna. "Não se trata de jogar, mas de curar bem a lesão", declarou o médico.