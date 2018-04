Ronaldinho comanda a festa do Galo no Mineirão

BELO HORIZONTE - A conquista do 42º título estadual pelo Atlético-MG teve um gosto mais especial para Ronaldinho Gaúcho. Depois de deixar o Flamengo sob fortes críticas, o jogador parecia estar em êxtase após o apito final do clássico contra o Cruzeiro, que venceu por 2 a 1, mas precisava de três gols de diferença para superar o Galo.

“É uma emoção diferente, a torcida me abraçou, me apoiou e ainda fiz o gol do título, que foi algo especial. É muito bom viver essa alegria em um estágio como esse da minha vida, chegar aqui e ver a minha carreira dar um upgrade”, afirmou R10, que esta semana foi surpreendido ao ser deixado de fora da seleção brasileira que vai disputar a Copa das Confederações, em junho.

Foi o primeiro título do armador pelo Galo, e foi ele quem comandou a comemoração no Mineirão, a casa do Cruzeiro. Ele dançou, cantou e parecia não se conter de felicidade. “Hoje não tem (alguém mais feliz que eu). Hoje foi bom demais. Ser campeão com um gol e começar a entrar para a história do clube”, desabafou.

O craque disse que o título estadual coroa um longo trabalho iniciado ainda em janeiro. “É um passo importante. Estamos há um semestre trabalhando e agora coroamos esse trabalho”. Afirmou também que espera ser este o primeiro de outros títulos. "A torcida precisava deste título. É só alegria, é muito maravilhoso. É o que a gente quer, ganhar a Libertadores e continuar atropelando”.