Ronaldinho confessa "gol acidental" O atacante Ronaldinho Gaúcho confessou a Juninho Paulista que o gol marcado contra a Inglaterra, na Copa do Mundo, foi fruto de um erro de cálculo. Juninho disse ao jornal inglês The Independent que ele chutou a bola para o gol na cobrança de falta ? ela encobriu o goleiro Seaman. ?Ronaldinho me disse que tentou colocar a bola no ângulo oposto. Chutou mal e acabou tendo sorte?, disse Juninho. Com o gol, o Brasil venceu por 2 a 1.