Ronaldinho dá palestra para Sub-17 Ronaldinho Gaúcho deu nesta quinta-feira uma rápida palestra para os jogadores da Seleção Brasileira Sub-17, que também estão em Teresópolis, preparando-se para o Sul-Americano da categoria que começa semana que vem, na Venezuela. O meia-atacante do Barcelona lembrou aos garotos que ele próprio já fez parte da seleção juvenil. Foi até campeão mundial, em 97, no Egito. "É importante que vocês se empenhem nessas seleções de base porque, se forem bem, seus clubes passam a olhar para vocês com outros olhos", disse Ronaldinho. O ex-lateral Branco, atual coordenador das equipes de base da Seleção, também se dirigiu aos jovens atletas. "A gente tem sempre que se espelhar nos bons exemplos. O Ronaldinho já esteve na posição de vocês e hoje é o melhor do mundo". Os garotos ficaram maravilhados com a humildade e simplicidade de Ronaldinho. Muitos pediram para tirar fotos ao lado do craque. O mais ansioso era o meia-atacante Anderson, de 16 anos, a nova sensação do Grêmio - o mesmo clube em que Ronaldinho iniciou a carreira. Além de Ronaldinho, quem também deu um exemplo bonito foi o volante Emerson. O jogador convocou a imprensa para dizer que está engajado numa campanha de libertação do engenheiro João José Vasconcellos, seqüestrado no Iraque há 65 dias. A família de João foi a Teresópolis agradecer pessoalmente o apoio de Emerson. "É com o coração aberto que recebemos mais essa iniciativa. Toda ação é bem-vinda para ajudar o nosso irmão", disse Carla Vasconcellos, irmã do engenheiro seqüestrado. Emerson disse que seu time, a Juventus de Turim, deverá entrar em campo nos próximos jogos com camisas pedindo a libertação do brasileiro. Carla agradeceu, e lembrou também a atitude do atacante Ronaldo, que já havia gravado uma mensagem para que os seqüestradores libertassem João José. Encontro - Por falar em Ronaldo, um boato agitou o ambiente da Seleção nesta quinta-feira, por algumas horas. Alguns radialistas divulgaram a informação de que o atacante deixaria a concentração da CBF, pela noite, para se encontrar com a esposa, a modelo Daniela Cicarelli. O encontro seria na casa de um amigo do jogador, na própria cidade de Teresópolis, onde a Seleção está treinando desde terça-feira. Rapidamente, o assessor de imprensa da Seleção Brasileira, Rodrigo Paiva, desmentiu o boato. "Isso é mentira. Não tem cabimento alguém ficar plantando uma babaquice como essa. Nenhum jogador tem permissão para deixar a concentração". A Office Comm, agência que presta assessoria para Daniela Cicarelli, também negou o boato. Segundo uma funcionária da agência, Daniela está "com a agenda lotada" para os próximos dias. Nesta quinta-feira, a modelo passou o dia na MTV, gravando programas para a emissora e, de acordo com informações de sua assessoria, o mesmo acontecerá sexta-feira e sábado. "Se ela for se encontrar com o Ronaldo, vai ser no domingo, no dia do jogo. Mas isso ainda não está confirmado", disse uma funcionária da agência. Não se sabe também se Cicarelli irá acompanhar Ronaldo no Uruguai, para onde a Seleção viaja na noite de domingo, logo após a partida contra o Peru, em Goiânia. A Seleção ficará em Montevidéu até a noite de quarta-feira, quando enfrenta o Uruguai, no estádio Centenário.