Ronaldinho dá vitória ao Barcelona O Barcelona conquistou um excelente resultado na abertura da terceira rodada da Copa da Uefa. Atuando na Dinamarca, diante do Brondby, a equipe catalã venceu por 1 a 0, gol de Ronaldinho Gaúcho. Aos 18 minutos do segundo tempo, o brasileiro cobrou falta, a bola bateu na barreira e voltou para ele, que acertou chute forte, no ângulo do goleiro Zaza. Agora, o time espanhol atua por empate, na próxima quarta-feira, para chegar às oitavas-de-final da competição. Nos próximos dias, Ronaldinho Gaúcho estará na televisão como gladiador. Ele aparecerá vestido com roupa de guerreiro medieval em comercial da Pepsi. Roberto Carlos, do Real Madrid, e Diego, do Santos, são os outros brasileiros na propaganda. Confira outros resultados da Copa da Uefa: Parma 0 x 1 Genclerbirligi Olympique 1 x 0 Dnipro Perugia 0 x 0 PSV Eindhoven Groclin 0 x 1 Bordeaux Spartak 0 x 3 Mallorca Gaziantepspor 1 x 0 Roma Valerenga 1 x 1 Newcastle Galatasaray 2 x 2 Villarreal Brugge 1 x 0 Debrecen Sochaux 2 x 2 Inter Auxerre 0 x 0 Panathinaikos Celtic 3 x 0 Teplice Liverpool 2 x 0 Levski