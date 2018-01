Ronaldinho define futuro até o fim do mês O destino de Ronaldinho Gaúcho será definido até o fim do mês. A promessa é de seu irmão e procurador Roberto Assis, que está em Paris tentando convencer o novo presidente do Paris Saint-Germain, Francis Graille, a vendê-lo. "Até o final da Copa das Confederações (a competição acabará dia 29) estará tudo resolvido", disse por telefone à Agência Estado. "O fato de o Paris Saint-Germain querer mantê-lo e clubes importantes terem interesse nele só nos enche de orgulho, porque é um sinal de que o trabalho que o Ronaldo está fazendo aqui na França está tendo reconhecimento." Assis, que jogou no Grêmio e no Corinthians, confirma que já conversou com representantes do Manchester United e também de "outros clubes". Ele não quis dizer se no contrato de seu irmão, que vai até 2006, existe uma cláusula que obrigaria o PSG a negociá-lo depois de dois anos se recebesse uma boa proposta. Mas deixou escapar uma pista importante. "O Ronaldo tem um projeto para sua carreira desde que chegou à Europa. E esse projeto era ficar dois anos no PSG como transição para chegar a uma Liga mais forte que a francesa." O problema é que o acordo foi feito com a diretoria anterior. Graille assumiu o poder há duas semanas e disse que seu objetivo é segurar Ronaldinho, dando-lhe até um bom aumento se for necessário. E será, de acordo com Assis. "Se estamos negociando, é para conseguir uma situação melhor para o Ronaldo. Aqui ou em outro clube." Diferentemente do que ocorre na Espanha, onde os clubes estabelecem cláusulas de rescisão elevadas para inibir o assédio a suas estrelas, na França isso não existe. "Não existe nenhum valor estipulado para uma transferência do Ronaldo. O preço da transação deve ser negociado entre o clube comprador e o Paris Saint-Germain?, explicou.