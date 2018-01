Ronaldinho: definição só a partir de julho O atacante Ronaldinho Gaúcho vai decidir seu futuro somente depois de terminada a Copa das Confederações que está sendo realizada na França até o final deste mês. A informação foi prestada nesta quinta-feira pelo irmão e procurador do craque, o ex-jogador Assis. De acordo com Assis, somente depois de encerrada a participação do Brasil na competição é que o jogador vai pensar sobre a possibilidade de abrir negociações com outros clubes ou se permanece no PSG. Vária equipes européias já teriam demonstrado interesse em contratar o brasileiro - entre elas, Manchester United, Barcelona e até mesmo o Real Madrid, que nesta semana anunciou a contratação de Beckham. Assis não confirma negociações, mas informou que Sandro Rosell - um dos principais assessores do novo presidente do Barça, Joan Laporta - estaria em Paris nesta quinta-feira para acompanhar a partida entre Brasil x Camarões. A imprensa espanhola especula que os dois se encontrariam após a partida.