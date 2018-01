Ronaldinho desencanta na França Ronaldinho Gaúcho finalmente desencantou na França. Neste domingo, numa cobrança de pênalti aos 35 minutos do segundo tempo, ele marcou seu primeiro gol com a camisa do Paris Saint-Germain e evitou que sua equipe fosse derrotada, em casa, pelo Olympique Lyon. Com o gol, a partida - que completou a rodada iniciada no sábado - terminou com um empate por 2 a 2, que garantiu ao Lyon a terceira colocação no Campeonato Francês com 20 pontos. Já o time do brasileiro está em situação mais delicada. Ocupa apenas a 9ª colocação com 13. A campanha do PSG é, no mínimo, curiosa. Em 10 jogos, houve somente uma derrota. No entanto, o empate deste domingo foi o sétimo até aqui. Isso somado às duas vitórias, mantém a equipe numa posição apenas intermediária na classificação. Uma de suas estrelas, o atacante Anelka, não está jogando. Suspeita-se de desentendimento com o técnico Fernandez. Além de Ronaldinho, outros dois jogadores brasileiros se destacaram na partida. O primeiro foi Juninho Pernambucano, responsável pela melhores jogadas do Lyon pelas laterais. Em uma delas, aos 13 minutos do primeiro tempo, cruzou com perfeição para Frederic Nee abrir o placar para os visitantes. Quem também esteve bem foi Alex, que deu o passe para o belo gol de empate do PSG, marcado pelo atacante nigeriano Jay Jay Okocha, que acabou sendo expulso no segundo tempo. Rodada - A liderança da competição é do Lille, que no sábado havia derrotado o Nantes por 1 a 0. Outros resultados da 10ª rodada: Auxerre 1 x 3 Troyes, Lorient 2 x 3 Lens, Monaco 2 x 0 Sedan, Montpellier 0 x 0 Burdeaux, Rennes 2 x 1 Guingamp, Sochaux 4 x 1 Bastia e Metz 0 x 2 Olympique de Marselha.