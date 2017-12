Ronaldinho desfalca PSG na Copa Uefa Os jornais franceses têm especulado em torno de desentendimentos entre Ronaldinho e Luiz Fernandez, técnico do Paris Saint-Germain. Ambos desmentem qualquer abalo no relacionamento profissional. Mas o brasileiro ficou fora da lista apresentada nesta quarta-feira pelo técnico dos jogadores que defendem o time, no duelo desta quinta-feira com o Ujpest, na Hungria, pela primeira fase da Copa da Uefa. O campeão do mundo ficou em Paris, oficialmente, para recuperar-se de ?dores na perna?. Como os franceses venceram a partida anterior por 3 a 0, o treinador diz que prefere poupar alguns titulares. Outro time tradicional que tenta superar o turno, na competição européia, é a Lazio. Os italianos ganharam com facilidade por 4 a 0 do Xanthi e transformam o jogo desta quinta-feira, na Grécia, como treino de luxo para a rodada de fim de semana do campeonato doméstico. Mais do que tranqüila também é a situação do Bordeaux, que fez 6 a 0 no Puchov e que atua como visitante na Eslovênia. O Betis, do brasileiro Denílson, recebe O Zimbru Chisinau, ao qual havia batido por 2 a 0, duas semanas atrás, na Moldávia. O Alavés joga em casa com vantagem de 2 a 1 feita sobre o Ankaragucu, da Turquia. Outro espanhol com boa possibilidade de sucesso é o Celta, que se desloca até a Dinamarca, para pegar o Odense, com 2 a 0 do duelo anterior. Já o Parma, de Júnior, Taffarel e Adriano, corre algum risco ao hospedar o CSKA, depois do empate por 1 a 1, em Moscou. O Chievo recebe o Estrela Vermelha, em Verona, trazendo o empate por 0 a 0 do primeiro jogo. Se os iugoslavos empatarem, com gols, passam adiante. Os italianos precisam vencer por qualquer diferença.