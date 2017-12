Ronaldinho destrói o Real: 3 a 0 Numa apresentação de gala de Ronaldinho Gaúcho, o Barcelona destruiu o Real Madrid no super-clássico do Campeonato Espanhol disputado neste sábado à tarde no Santiago Bernabeu em Madri. Jogando com autêntico melhor do mundo, Ronaldinho marcou dois golaços, fez jogadas espetaculares e deixou o estádio sob aplausos. Eto´o, que foi vaiado pelo estádio inteiro desde o início da partida, também brilhou, ao marcar o gol que abriu a goleada, logo aos 15 minutos de jogo. Para o Real restou a vaia da torcida e uma enorme dor de cabeça. Com a vitória, o Barcelona se iguala ao Osasuna em número de pontos. Os dois lideram o campeonato com 25 pontos, mas o Osasuna leva vantagem por ter uma vitória a mais. O Real Madrid, por sua vez, estacionou nos 21 pontos. O jogo começou equilibrado, afinal havia estrelas nos dois lados. Pelo Real estavam em campo Ronaldo, Robinho, Roberto Carlos, Beckham e Zidane. Do outro, Ronaldinho, Eto?o, Deco e Messi. Não demorou, no entanto, para que o Barça mostrasse quem estava melhor. Após uma jogada de Messi, Eto?o invade a área do Real e toca de bico, na saída do goleiro Casillas para fazer 1 a 0. O segundo gol só viria no segundo tempo, numa jogada espetacular de Ronaldinho. Aos 14 minutos, o brasileiro arranca pela esquerda, dribla Sergio Ramos; dá um drible de corpo em Helguera e toca na saída de Casillas: 2 a 0. Aos 32, de novo ele, numa jogada muito parecida. Ronaldinho escapa mais uma vez pela esquerda, passa como quer por Sérgio Ramos e, de novo toca na saída do goleiro. Desta vez a torcida do Real se rende e aplaude o atacante brasileiro. A derrota pode não resultar na demissão do técnico Vanderlei Luxemburgo, mas é certo que depois da goleada diante maior inimigo, a situação do brasileiro no comando do time vai ficar bastante complicada. Apesar das estrelas, o time não vem jogando bem e nem mesmo a volta de Ronaldo - depois de um mês afastado por contusão - parece dar jeito. A rodada teve ainda os empates de Getafe e Osasuna e do Villarreal com o Zaragoza. Os dois jogos terminaram com placar de 0 a 0. Também neste sábado, o Sevilha venceu o Bétis por 1 a 0. A rodada será completada neste domingo com mais cinco jogos: Cadiz x Valencia; Espanyol x Mallorca, Athletic Bilbao x Alaves, Malaga x Real Sociedad, Celta x Atletico Madrid e Racing Santander x Deportivo La Coruna.