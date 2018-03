Ronaldinho deve estrear amanhã no Barça Ronaldinho Gaúcho deve fazer sua estréia com a camisa do Barcelona neste domingo, no amistoso contra a Juventus (Itália), nos Estados Unidos, onde a equipe espanhola faz sua preparação para a temporada 2003/04. Grande contratação do Barça no ano, o meia-atacante brasileiro assinou um contrato de cinco anos e começará a treinar efetivamente no novo time agora em território norte-americano.