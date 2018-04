Ronaldinho diz estar em melhor momento da carreira

"Agora estou me sentindo em casa. Vou dizer a verdade: sinto como se tivesse 18 anos e me divertia como um louco com a bola nos pés. Este é o melhor momento de minha vida", garantiu Ronaldinho, em entrevista ao jornal Gazzetta dello Sport.

Para o jogador, sua fase supera até o bom momento que viveu no Barcelona, onde conquistou dois títulos espanhóis e a Liga dos Campeões, em 2006. Agora no Milan, o atleta se diz motivado por voltar a jogar pela esquerda, posição em que atuou no clube catalão.

"Mudei meu modo de jogar e estou melhor agora. Somos muito ofensivos. Estou jogando na esquerda e me acostumei a me mexer por esse lado. O Milan, que quer me ver partindo para cima dos marcadores, me lembra o Barcelona", explicou o brasileiro.

Ronaldinho Gaúcho voltou a brilhar nos gramados nesta temporada, sob o comando do técnico Leonardo, depois de um frustrante desempenho em 2009. O time italiano também melhorou seu aproveitamento, após um início fraco no Campeonato Italiano. A equipe soma seis vitórias nas últimas sete partidas.